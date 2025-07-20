شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بقصر العينى على الاعتماد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

حققت جامعة القاهرة إنجازا طبيا وعلميا جديدا يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية وتعليمية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث أعلنت الجامعة حصول وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية، باعتبارها إحدى الوحدات المتقدمة عالميًا في هذا التخصص الدقيق.

جاء ذلك بعد زيارة لجنة دولية رفيعة المستوى ترأستها الدكتورة شيلا مارتنز – Prof. Sheila Martins، الرئيس السابق للمنظمة الدولية للسكتة الدماغية، أشادت خلالها بالأنظمة العلاجية المتبعة داخل الوحدة ودقتها وتميزها.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بهذا الإنجاز الذي حققه فريق الوحدة بقيادة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، مؤكدًا أن حصول وحدة السكتة الدماغية على الاعتماد الدولي يعكس الجهود المؤسسية المتكاملة والتعاون الفاعل بين الكوادر الطبية والإدارية، ويؤكد ريادة جامعة القاهرة ومكانتها في تقديم الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل من أجل مواصلة مسيرة التميز بمستشفيات قصر العيني، كصرح أكاديمي وطبي يمتد أثره محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يؤكد أن قصر العيني سيظل منارة الطب والتعليم والبحث العلمي في مصر والشرق الأوسط، ومثالًا يُحتذى في تكامل الرؤية الأكاديمية مع التطبيق الإكلينيكي الحديث، بما يخدم صحة المواطن المصري ويعزز مكانة مصر في المحافل الصحية الدولية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني إن وحدة السكتة الدماغية تأسست عام 2016، وهي الأكبر من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم 32 سريرًا مخصصًا لعلاج السكتات الدماغية، إلى جانب 8 أسرّة إضافية لحالات إذابة الجلطات الدماغية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا متقدمًا في هذا المجال، مضيفًا أن اللجنة الدولية منحت الاعتماد الدولي للوحدة بعد استيفائها مجموعة دقيقة من المعايير، شملت إعداد تقارير مفصلة عن مؤشرات الأداء، وسرعة استقبال الحالات، ونسب التحسن والوفيات، واستعراض شامل للملفات الطبية، ومطابقتها لمعايير الجودة الدولية، والتأكد من وجود نظام دقيق لمتابعة المرضى بعد الخروج من المستشفى، من خلال العيادات الخارجية، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق أفضل نتائج علاجية ممكنة.

شارك في تحقيق هذا الإنجاز كل من: الدكتور أحمد عبد العليم، أستاذ المخ والأعصاب، والمدير الإداري للوحدة، والدكتورة نورهان محمد، مدرس المخ والاعصاب والمسؤول الإداري عن الوحدة، والدكتورة سماح علي، مسؤول الجودة بوحدة السكتة الدماغية، وبالتعاون مع الدكتورة رباب مأمون، مدير المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية بمستشفيات قصر العيني، والتي تولت مهمة مراجعة كل الوثائق الطبية للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية لاعتماد الجودة.