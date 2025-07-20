شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل باليوبيل الذهبى للقمص صموئيل وديع بسيدني والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 01:00 م

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بسيدني، أستراليا، باليوبيل الذهبي لرسامة القمص صموئيل وديع كاهن الكنيسة.

وبدأ الاحتفال بالقداس الالهي الذى صلَّاه صاحبا النيافة الأنبا دانييل أسقف سيدني والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، بصحراء سيدني وشاركهما كهنة الكنيسة ومجموعة من كهنة إيبارشية سيدني.

وحضر القمص جاشوا تادرس النائب البابوي لمجلس أمناء إيبارشية سيدني.

وعقب القداس ألقيت عدة كلمات لأبوين الأسقفين، وعدد من أراخنة الكنيسة تناولوا خلالها ذكريات مشتركة مع القمص صموئيل الذي خدم مايقرب من 39 عامًا في أستراليا، سبقها 11 عامًا في الإسكندرية.

يذكر أن القمص صموئيل وديع جرجس تمت سيامته يوم 29 يونيو عام 1975 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث للخدمة بالإسكندرية.

وساهم القمص صموئيل طوال 50 سنة، في إثراء القنوات الفضائية والمكتبة السمعية والمرئية بتقديم الأفلام الدينية والمسرحيات والأوبريت التي تعكس حياة القديسين والشهداء وبعض الآباء المعاصرين.