شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رعوى للكنيسة القبطية فى إنجلترا ورسامة شمامسة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 01:15 م

صلى الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، القداس الإلهى، في كنيسة الشهيدة مارينا بمدينة بريستول بإنجلترا، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهم صلوات رسامة الخادم بولس وديع مرقس، في درج دياكون باسم دياكون بولس.

وشارك في القداس أيضًا الراهب القس داود آڤا مينا والقس يوحنا إبراهيم كهنة الكنيسة، وعدد من كهنة الايبارشية.

وصلى الأنبا أنتونى أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا قداس الأحد الأول من شهر أبيب، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بيشوي، بمدينة مارجيت، مقاطعة كنت بإنجلترا، وشاركه نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، وألقى نيافة الأنبا أباكير عظة القداس، التي حملت عنوان "اثنان خير من واحد".

وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات رسامة الخادم ناجي نظير دياكون (شماس كامل).

وعقب القداس، احتفلت الكنيسة مع شعبها بعيد الآباء الرسل، وعيد شفيع الكنيسة القديس الأنبا بيشوي. حيث شارك أطفال مدارس الأحد بتقديم مجموعة من الترانيم والألحان الروحية الخاصة بهذه المناسبة المجيدة.

وفي ختام الاحتفال، وزع نيافة الأنبا أنتوني نيافة الأنبا أباكير هدايا على الحاضرين.