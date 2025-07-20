شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالصحة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالد الأطفال المتوفين فى قرية دلجا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بـ وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الحالة الطبية لوالد الأطفال الأشقاء الخمسة المتوفين بقرية دلجا مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، حيث قال: المريض في وضع لا يهدد حياته بشكل مباشر، مع استقرار العلامات الحيوية والأعراض تحت السيطرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع: النيابة العامة فى واقعة وفاة الأطفال الأشقاء الخمسة بقرية دلجا مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، أمرت بعمل التحاليل الطبية التى تكشف سبب الوفاة، وسيتم الإعلان عنها قريبا بعد انتهاء التحقيقات

وتابع المصدر: النيابة العامة هي الجهة القضائية المختصة بإعلان نتيجة التحقيقات التي تتولاها وتباشرها حاليا، حتى التوصل إلى جميع مسببات الواقعة.

ونفى المصدر ما يتردد عن إصابة الأطفال بمرض غامض أو غيره من الاحتمالات التي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن جميع ما يتردد غير علمي ويفتقر لأي دليل ويؤدي إلى إثارة البلبلة