شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد الجالىالأحد، 20 يوليو 2025 01:31 م
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.
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