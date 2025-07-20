شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة المركزية الأمريكية ينقل للرئيس السيسى تحيات "دونالد ترامب" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق كوريلا نقل إلى الرئيس السيسى تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه الرئيس، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.