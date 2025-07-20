شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج والداخل والان مع تفاصيل الخبر

تنتهي اليوم الأحد، الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنازل المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح في الماراثون الانتخابي، وذلك وفقاً للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج أولا، يومي 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وحددت الهئية أيضا فترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ يوم 31 يوليو الجاري، اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

وأعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأت أمس فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تستمر لمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.