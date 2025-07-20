شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، لتقديم التهنئة بمناسبة تولّيه رئاسة الهيئة.

وأعرب المحافظ عادل النجار عن خالص تمنياته للمستشار الدكتور حسين مدكور بالتوفيق والسداد في قيادة هيئة قضايا الدولة نحو مزيد من التقدّم والازدهار، وأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار حسين مدكور عن بالغ شكره وتقديره للمهندس عادل النجار، متمنيًا استمرار التواصل والتعاون البنّاء بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الجيزة، بما يسهم في خدمة الوطن ورفعته.

واختُتِم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الجيزة، انطلاقًا من مسؤولية كل منهما تجاه الوطن والمواطن، بما يسهم في تحقيق الرسالة السامية للمؤسستين.

حضر اللقاء المستشار أحمد فكري نائب رئيس الهيئة ورئيس التفتيش الفني، المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب رئيس الهيئة، المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة، المستشار وليد السيد عناني وكيل الهيئة والأمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمي، المستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئه عضو المكتب الفني لرئيس الهيئه، المستشار هاني محمد علي المستشار القانوني للمحافظة، المستشار مصطفى فاروق المستشار القانوني.