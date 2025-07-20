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وزارة الصحة: عدوى الجذام لا تنتقل بسهولة واللمس لا يصيب بالعدوى

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  • وزارة الصحة: عدوى الجذام لا تنتقل بسهولة واللمس لا يصيب بالعدوى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 20 يوليو 2025 02:23 م

قالت وزارة الصحة والسكان: لا تنتقل عدوى الجذام بسهولة وتتطلب فترات طويلة من المخالطة الوثيقة والمصافحة أو اللمس العابر لا ينقل العدوى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: منظمة الصحة العالمية أقرت منذ عام 1982 أنه من السهل الشفاء من الجذام.

واستكملت وزارة الصحة: يتم توفير العلاج مجانًا في عيادات الجلدية التخصصية بجميع المحافظات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: العلاج المتوفر يقلل بشكل كبير من احتمالية انتقال العدوى بعد الجرعة الأولى، ويعتبر الجذام قابلاً للشفاء التام منذ عام 1982 بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت: التوصيات الطبية الحديثة تؤكد عدم وجود مبرر لعزل مرضى الجذام بعد بدء العلاج، مما يدعم دمجهم في المجتمع دون وصم.

 


عدوى الجذام لا تنتقل بسهولة

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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