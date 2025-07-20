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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 20 يوليو 2025 02:27 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة والتى تتضمن :-
- متابعة مستمرة لحالة المولود
- تأهيل المولود المصاب
- تقديم الدعم النفسي للأسر
- متابعة المرض والحد من مضاعفاته
- تدريب الأسر على كيفية التعامل مع أطفالهم
- تدريب الأسر على إعداد وجبات تتناسب مع الطفل المصاب
- المبادرة تقدم خدماتها بالمجان
مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بين الأطفال
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