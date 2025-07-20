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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 20 يوليو 2025 02:27 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للحماية من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس :-
- ابتعد قدر الإمكان عن أشعة الشمس المباشرة خاصة خلال ساعات الذروة ( بين 11 صباحًا والرابعة عصرا)
- ارتدي ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون.
- استخدم وسائل الحماية من القبعات والنظارات الشمسية.
- قم بتبريد الأماكن المغلقة خلال ساعات النهار والاعتماد على التهوية الطبيعية ليلا.
- اشرب المياه والسوائل الطبيعية على مدار اليوم وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو نسب عالية من السكر.
- لا تترك كبار السن والأطفال في أماكن سيئة التهوية أو داخل السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس.
كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري
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