شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجامعة ودار الإفتاء المصرية في المجالات العلمية والتوعوية والثقافية.

وأكد مفتي الجمهورية -خلال اللقاء- أهمية مد جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية في مصر، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر الجهود من أجل بناء وعي حقيقي لدى الشباب، يُحصّنهم من تيارات الغلو والتطرف، ويؤهلهم للإسهام الإيجابي في نهضة وطنهم، مضيفًا أن الجامعات تمثل بيئة خصبة لبناء العقول وتشكيل الفكر، وأن التواصل مع طلابها والاستماع إليهم وتقديم خطاب ديني وسطي مستنير يُعد من الأولويات التي تحرص عليها دار الإفتاء، انطلاقًا من قناعتها بأن الشباب هم صمام أمان الوطن، وأن الاستثمار في وعيهم هو أقصر الطرق نحو تحقيق التنمية والاستقرار.

وأشار المفتي إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الوعي وبناء الإنسان، من خلال ما تطلقه من مبادرات وبرامج نوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها فئة الشباب، موضحًا أن دار الإفتاء تسعى دائمًا إلى تقديم الخطاب الديني المنضبط عبر وسائط متعددة، تجمع بين العمق العلمي والوسائل الحديثة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتفاعل مع قضايا المجتمع، والتعاون مع الجامعات والمدارس والهيئات الثقافية لنشر ثقافة الوسطية والتسامح والانتماء الوطني.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن بالغ سعادته بزيارة مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن الجامعة تعتز بهذا اللقاء الذي يُجسِّد عمق الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الدينية الوطنية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة تفخر بالتعاون مع دار الإفتاء، وتتطلع إلى تطوير هذه الشراكة من خلال تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة التي تستهدف طلاب الجامعة، بما يسهم في نشر الوعي الصحيح، وبناء منظومة فكرية متزنة، ومواجهة مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة بالدور المهم الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي، وتحصين الشباب من التيارات المتطرفة، وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية والإنسانية في نفوس الأجيال الجديدة، وقد حضر اللقاء الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة.