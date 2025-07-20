شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تطلق بودكاست كأول منصة لنشر الوعى الطبى عبر وسائل التواصل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، عن إطلاق "بودكاست" كأول منصة علمية طبية متخصصة في انتاج المحتوى الطبي بإشراف علمي كامل من نقابة أطباء القاهرة، على جميع منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق مبدأ الوقاية من خلال المساهمة فى نشر الوعي وتصحيح المعلومات المغلوطة .

وقالت "غالب"، إن منصات التواصل الاجتماعى أسرع طرق الوصول إلى العقول ولا يجب أن تترك ساحة خالية للمحتوى الهزلى وغير الهادف، لافتة إلى أن البودكاست سيمثل قناة اتصال مباشرة بين الجمهور والأطباء المتخصصين، بهدف نشر الوعي الصحي وتصحيح المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى مخاطر صحية أو حتى جرائم مجتمعية، بما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات صحية سليمة بناءً على العلم لا الخرافة.

وتوقعت نقيب أطباء القاهرة، أن تُسهم المنصة في سد الفجوة بين المعرفة الطبية الصحيحة والمعتقدات الشعبية والخرافات الضارة صحيا، موضحة أن المنصة ستكون إضافة قيمة للمنظومة الصحية، وستُساهم بكل تأكيد في تحسين جودة الخدمات وتيسير وصولها للجميع، وإطلاق هذه المنصة يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لنظام صحي أكثر كفاءة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، و توفير أدوات متقدمة للأطباء ومقدمي الخدمات لتحسين أدائهم".

ودعت غالب جموع الأطباء، للظهور عبر البودكاست كل فى مجاله، لتقديم النصيحة العلمية المخلصة ورفع درجة الوعي الصحي بالتنسيق مع نقابة أطباء القاهرة .