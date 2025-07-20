شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل نهاية يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل نهاية يوليو الجارى بعد انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

يوفر موقع الخليج 365 خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور تسجيل بياناتهم الآن للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

إعلان نسب النجاح والمؤشرات بعد اعتماد النتيجةومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا بعد اعتماد النتيجة مباشرة، وتعلن خلاله نسب النجاح العامة، وأعداد الطلاب الأوائل، إلى جانب استعراض مؤشرات المجاميع لهذا العام الدراسي.- سجّل بياناتك على الموقع بالرابط من هنا- بعد اعتماد النتيجة رسميًا، ستتلقى إشعارًا فوريًا.- أدخل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة كاملة: درجات جميع المواد والمجموع الكلي