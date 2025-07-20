شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد عملية حسم.. توجيه رئاسي بشأن أسرة المهندس مصطفى عفيفي (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي استشهد متأثرًا بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم"، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، إلى قائمة مستحقى التكريم وفقًا للضوابط المعمول بها فى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

تكريم رئاسي لأسرة المهندس شهيد عملية حسم

ويأتي هذا التوجيه الرئاسى تأكيدًا لنهج الدولة فى إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا بسبب العمليات الإرهابية، ويعكس الدعم المستمر الذى يوليه الرئيس لأسر الشهداء والمصابين فى مختلف أنحاء الجمهورية.