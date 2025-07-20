شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365 من موقع اختباء خلية حسم.. آثار طلقات النار في كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا تلفزيون الخليج 365 العمارة 7 والتى تواجدت بها مجموعة إرهابية على رأسها أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، والذي دخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بطريقة غير شرعية. ويعد غنيم من أخطر المطلوبين أمنيًا، إذ صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية استهداف خفراء نظاميين بمحافظة الشرقية، والمؤبد في قضية اغتيال أمين شرطة من قطاع الأمن الوطني، بالإضافة إلى قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق.



وهناك قامت كاميرا تلفزيون الخليج 365 بتصوير لقطات لشقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور اتخدها الإرهابيون وكرًا للاختباء، تمهيدًا لتنفيذ عمليات إرهابية، بالاشتراك مع إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تتعلق بمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.



وهناك كان لنا لقاء مع شادى أنور شقيق المهندس الشهيد مصطفى أنور والذى حكى لحظات أخيه الأصغر الأخيرة



يقول شادى: مع انطلاق اذان الفجر سمعنا دوي اطلاق نار فى العمارات الخلفية وكان أبي يستعد للنزول لصلاة الفجر وعند نزوله اصطحبه مصطفى لأداء صلاة الفجر وعند خروجهم من باب المنزل شاهد مصطفى اثنين من الإرهابيين يدخلون إلى زقاق صغير بجانب البيت فأراد المساعدة والقبض عليهم فأمسك بشاكوش ليجبرهم على البقاء حتي يتم القبض عليهم لكن رصاصاتهم لم ترحمه واستشهد على الفور.



واضاف شادي الأسرة بالكامل حزينة على فراق مصطفى لكننا محمد الله إنه حقه جه.



وتؤكد وزارة الداخلية من جديد مضيها قدمًا في ملاحقة عناصر الجماعة الإرهابية والداعمين لها، وإفشال كافة محاولاتهم الرامية للمساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، مشددة على أن يقظة أجهزة الأمن واستباقها للمخططات العدائية كفيلة بإحباط أي تهديد يستهدف استقرار الدولة المصرية.