شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يهنئ رئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة توليه منصبه والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بديوان محكمة النقض، اليوم الأحد، المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض المصرية.

رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، المستشار محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض - رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض- الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ،المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ، المستشار حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء أكد المستشار محمد الشناوي على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية.

من جانبه، رحب المستشار رئيس محكمة النقض بزيارة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، مشيدًا بالدور الهام الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام وتحقيق الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد، ومؤكدًا على استمرار التعاون المثمر بين الهيئتين بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وتعبيرًا عن عمق العلاقات والتعاون بين الجهتين، تبادل معالي رئيس هيئة النيابة الإدارية ومعالي رئيس محكمة النقض الدروع التذكارية.