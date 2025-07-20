شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توليها وزارة البيئة.. وزيرة التنمية المحلية: الملف البيئي ليس بمعزل عن منصبي والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزير البيئة، عن اعتزازها بثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكليفها للقيام بمهام وزير البيئة مؤقتاً، بالإضافة إلى مهام منصبها كوزيرة للتنمية المحلية، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئى والمناخى على كافة الأصعدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنها ستعمل على استكمال مسيرة النجاح التى شهدها الملف البيئى فى مصر خلال السنوات الماضية، فى ظل قيادة سياسية تعى أهمية البيئة وتحرص على وضعها فى قلب عملية التنمية القائمة، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية والحفاظ على البيئة وتحقيق صون حقيقى للموارد الطبيعية من أجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يسهم بشكل مباشر فى خلق حياة كريمة للمواطن المصرى، ويعظّم من دور مصر المتنامى على المستويين الإقليمى والدولى فى ملف البيئة وتحدى المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن قيادة الملف البيئى ليس بمعزل عن مهام منصبها، فى ظل التعاون الذى كان قائمًا فى عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف إدارة المخلفات وغيرها من الملفات المهمة منها المشروعات الخاصة بشركاء التنمية الدوليين مثل مشروع تطهير مصرف كيتشنر، مؤكدة العمل والبناء على النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وثمنت الدكتورة منال عوض، الجهود التى قامت بها الدكتورة ياسمين فؤاد فى قيادتها للملف البيئى خلال الفترة الماضية، متمنية لها التوفيق فى منصبها الجديد بعد تعينها فى منصبها كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على قيادة العمل المناخى على المستوى المحلى وتعزيز دور المحليات فى القضايا والملفات البيئة.