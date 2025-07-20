شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الكيمياء الصناعية في كلية العلوم بجامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن برامجها المتخصصة، تقدم كلية العلوم بجامعة حلوان الأهلية برنامج الكيمياء الصناعية، والذي يمنح درجة بكالوريوس الكيمياء الصناعية، ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين يمتلكون خبرات علمية وعملية تؤهلهم للاندماج داخل المنظومة الصناعية المحلية والدولية، والمساهمة في التنمية المستدامة، وحل التحديات الراهنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

يرتبط البرنامج برؤية مصر 2030، حيث يعمل على تأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الصناعية، من خلال دراسة منهج حديث يشمل الصناعات الكيميائية، وتحليل المواد، وتكنولوجيا التصنيع، وإدارة الجودة، وسلاسل الإمداد.

معلومات أساسية عن البرنامج:

اسم الكلية: كلية العلوم

اسم البرنامج: الكيمياء الصناعية

الدرجة العلمية: بكالوريوس

عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات

عدد الفصول الدراسية: 8 فصول

عدد الساعات المعتمدة: 136 ساعة معتمدة

القبول: شعبة علمي علوم أو رياضة أو ما يعادلها

مجالات العمل بعد التخرج:

خريجو البرنامج لديهم فرص متعددة في قطاعات صناعية متقدمة تشمل:

صناعة الأسمنت والسيراميك

الدهانات والراتنجات

المبيدات والأسمدة

البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة

الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية والوقود الحيوي)

الصناعات الدوائية والتجميلية

صناعة الأغذية والطباعة والتغليف

البلاستيك والبوليمرات

معالجة وتحلية المياه

شركات البيئة وتحاليل التلوث

صناعات التعدين والمعادن

صناعة المنظفات والمطهرات

الوظائف المتاحة:

كيميائي إنتاج

كيميائي جودة

باحث أو أخصائي تطوير

كيميائي عمليات

كيميائي تحاليل

كيميائي في شركات الطاقة المتجددة

أخصائي صحة وسلامة مهنية

أخصائي بيئة

برنامج الكيمياء الصناعية بجامعة حلوان الأهلية يقدم نموذجًا علميًا وتطبيقيًا متطورًا، يجمع بين التخصص الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، ويُسهم في دعم الصناعة الوطنية بكوادر متميزة قادرة على الابتكار والإنتاج.