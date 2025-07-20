شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية: رسالتنا تحقيق التعاون العلمى والاقتصادى بين مصر وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أن الجامعة تستهدف تحقيق التعاون العلمى والثقافى والتقنى والاقتصادى والتنمية والصناعة والتعاون التكنولوجى بين مصر والجانب الألمانى وذلك هدف لدينا منذ تأسيس الجامعة، يعكس قوة الجامعة الألمانية كأكبر جامعة بالنسبة لألمانيا اذ أننا نمثل أكثر من 60% من الشهادات الألمانية الصادرة من خارج الحدود تصدر من الجامعة الألمانية فى مصر، مؤكدا أن الجامعة تستهدف أن تكون مركز تميز فى التعليم والبحث العلمى ودعم العلاقات المصرية الألمانية.

وأضاف الدكتور أشرف منصور، فى تصريحات صحفية على هامش تنظم فرع الجامعة الألمانية بالقاهرة فى العاصمة الألمانية برلين، أن الجامعة تنظم هذا العام فعالية معرض المتحف المصرى الجديد فى مقر الجامعة ببرلين على هامش احتفالية النسخة الثالثة من معرض connects، بهدف دعم السياحة المصرية والاقتصاد والتنمية فى مصر، موضحاً أن المعرض سيشهد مشاركة وحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير بمقر الجامعة ببرلين، موجهاً الشكر لوزير السياحة والآثار على الموافقة على تنظيم معرض للمتحف.

وأشار الدكتور أشرف منصور، إلى أن معرض المتحف المصرى الكبير يستهدف شرح المتحف وتفاصيله كونه أكبر متحف بالعالم ومساحته تبلغ حوالى 500 ألف متر مربع، موضحا أن المتحف المصرى الكبير يشهد إبداع معمارى ويمثل متحف للحضارة المصرية.

وأكد، أن الألمان لديهم اهتمام بعلم المصريات ومؤسسين هذا العلم منذ أكثر من 150 عاماً عند توثيق الحضارة المصرية، ولدينا نموذج يعكس ذلك وهو تواجد معهد الآثار الألمانى فى مصر عام 1907.

وأضاف الدكتور أشرف منصور: "لدينا فى الجامعة كل التخصصات ودورنا تصدير خريج عالمى وعابر للحدود خاصة وأن البحث العلمى بالجامعة يبدأ من الفصل الدراسى الأول للطلاب وليس بعد التخرج فى مرحلة الدراسات العليا، وذلك جزء من تكوين الجامعة الألمانية ولدينا عمل دائم على دعم العلاقات المصرية الألمانية والمصرية الألمانية الأوروبية ودعم العلاقات المصرية الألمانية الأفريقية لافتا إلى تسجيل عدد من السفراء من أفريقيا وأسيا للمشاركة فى فعاليات معرض المتحف المصرى وفعاليات المعرض".