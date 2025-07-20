شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية: شعرنا بالفخر بالتكليف الرئاسى بإعداد الهوية البصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أهمية دعم مصر والهوية المصرية من جانب الجامعة لدعم الدولة، موضحا أن وضع وإعداد الهوية البصرية للمحافظة الواحدة يتم من كافة الجوانب وليس عبارة عن تصميمات فقط، ولكن يسبق ذلك تخطيط عمرانى ودراسة بيولوجى للمنطقة، وعملنا على إعداد هوية مدينة الطور ودهب ونويبع وسانت كاترين وشرم الشيخ وتم فصل شرم عن باقى المناطق وكل منطقة مستقلة بالتفاصيل الخاصة بها لتتماشى مع الهوية وليس تتم بشكل الزخرفة والهوية البصرية .

وقال الدكتور أشرف منصور فى تصريحات صحفية على هامش تنظيم فرع الجامعة الألمانية ببرلين النسخة الثالثة لمعرض connects،ً إنه لن يحدث فى تاريخ العالم أن يكلف صاحب القرار جهة فنية لتنفيذ والإشراف على مشروع قومى مثل إعداد الهوية البصرية، ولدينا فى الجامعة مشروعات إعادة هوية دولة الأقصر، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وربطه مع التصميم، وهدفنا إظهار صورة مصر أمام العالم، بما تمتلكه مصر من نوابغ فى مجال العمارة، وهناك دول مجاورة بدأت فى تفعيل ذلك.

وأضاف: "شعرنا بالفخر منذ التكليف الرئاسى لإعداد الهوية المصرية لمحافظات مصر ونعمل وفق أولوية الدولة وخطتها، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ الهوية البصرية ل7 محافظات فى جمهورية مصر العربية، والعاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومى للدولة المصرية، وإعدادها وتصميمها بهذه السرعة يعكس عظمة المصريين، كون تصميم المدينة كان أسرع من خرائط جوجل"



فيما قالت ياسمينا صالح رئيس قسم الجرافيتي بمركز هوية مصر: "نعمل على مشروع التجلي الأعظم للخروج بهوية التجلى الأعظم، وكذلك هوية المطار والميادين واللوحات الارشادية بالمدينة وهذا مشروع مختلف لأن سانت كاترين محمية طبيعية وذات طابع معمارى وهوية مختلفة ونعمل على محافظة البحر الأحمر والهوية ليس عبارة عن تصميم " لوجو" ولكن نعمل على الشوارع والميادين والمطارات وكل مشروعاتنا ندرس طبيعة البشر فى كل محافظه ويتم مراعاة عاداتهم وتقاليدهم وإعداد هوية تمثلهم حتى يشعرون بالفخر من الهوية كونها تعزز الانتماء الوطنى للمحافظة" .



وأكدت أن إعداد الهوية البصرية للمحافظة يتم على أكثر من مرحلة بحثية، المرحلة الأولى تستهدف تجميع كل ما يخص المحافظة التى نعمل على إعداد الهوية البصرية لتكون متضمنة تاريخ المحافظة وخطتها ومرحلة بحثية ثانية للأماكن بكل محافظة وتنظيم اجتماعات مع المحافظة واجتماعات مع فريق التصميم والعمارة.



وتستضيف الجامعة الألمانية بالقاهرة فرع برلين غدا الإثنين فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من معرض connects بمشاركة وفود وسفراء وقيادات التعليم بألمانيا ، بالإضافة إلى تنظيم معرض للمتحف المصرى الكبير بمشاوكة وحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف وكذلك معرض لمركز هوية مصر بالجامعة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم غدا توقيع اتفاقية إطارية بين الجامعة الألمانية وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ببرلين ، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى بمشاركة أكثر من 600 طالب من الجامعات المصرية والألمانية