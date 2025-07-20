شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موعد تنازل المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح والان مع تفاصيل الخبر

انتهت منذ قليل، الفترة المحددة لتنازل المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح في الماراثون الانتخابي، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، للإجراءات الانتخابية.

سبق، وأعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأت الجمعة الماضية، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تستمر لمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025 .

