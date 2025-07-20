شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف تراجع معدلات الالتحاق بأولى ابتدائي لانخفاض عدد المواليد والان مع تفاصيل الخبر

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف عن أن معدلات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي تشهد تراجعًا واضحًا، نتيجة لانخفاض عدد المواليد في السنوات الأخيرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أهمية العمل على إنهاء الفترة المسائية العام الدراسي المقبل.



وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية تهدف إلى تخفيض الفترة المسائية، مشيرًا إلى أن هناك مدارس جديدة تم إنشاؤها لاستيعاب طلاب فترات مسائية.