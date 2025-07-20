شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس السيسى: نهر النيل قضية أمن قومى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى: نهر النيل قضية أمن قومى لمصر

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ويؤكد: نهر النيل قضية أمن قومى لمصر.. «كوريلا» ينقل تحيات «ترامب» للسيسى.. الرئيس يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.. ويشدد على استمرار مصر فى جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة

والرئيس لـ «أبو الغيط»: التزام مصرى راسخ بدعم جامعة الدول العربية.. الرئيس السيسى يبحث مع أمين عام الجامعة مستجدات الأزمات والقضايا العربية.. و«أبو الغيط» يثمن المواقف المصرية الحكيمة لاستعادة الأمن والاستقرار

«الداخلية» توجه ضربة قوية لـ «حسم» وتحبط مخططا إخوانيا لإثارة الفوضى.. الأمن الوطنى يكشف خطة لإحياء النشاط المسلح للجماعة الإرهابية.. ويقظة أمنية تسقط عنصرين مسلحين وتمنع عمليات عدائية ضد منشآت حيوية.. خبراء أمنيون: ضربة تعكس النهج الثابت للدولة فى مواجهة الإرهاب.. والد الشهيد ماجد عبدالرازق: رجال الداخلية أعادوا حق ابنى.. شكرا للرئيس السيسى.. والشهداء سيظلون أحياء فى ضمير الوطن

الرئيس السيسى يوجه بضم أسرة المهندس شهيد عملية حركة «حسم» الإرهابية إلى قائمة مستحقى التكريم

بدء العد التنازلى لإعلان نتيجة الثانوية.. مصادر: الوزارة تجهز النتيجة للاعتماد خلال أيام

130 شهيدا بينهم 58 من منتظرى المساعدات.. والمجاعة تحصد أرواح الأبرياء فى غزة.. الاحتلال يوسع عملياته فى دير البلح.. مصدر إسرائيلى يرجح إنجاز صفقة خلال الأسبوع الجارى.. و«الصحة الفلسطينية»: أكثر من مليونى إنسان جائع

حازم الجندى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: القائمة الوطنية ضرورة فرضتها المرحلة والوفد جزء أصيل منها

«الخليج 365» تنفرد بجولة داخلها قبل الافتتاح الرسمى.. حديقة الحيوان بالجيزة تطوير بشعار «عراقة الماضى وإشراقة المستقبل».. برامج تطعيم وفحوصات دقيقة للحيوانات للكشف المبكر عن أى أمراض والالتزام بالمعايير الدولية



