شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يثمن جهود الدولة المصرية في إحباط المخططات العدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها للتصدي لمحاولات المساس بأمن الوطن والمواطن، مؤكدًا أن هذه الجهود تُجسد يقظة دائمة ووعيًا عميقًا بمسؤولية حماية البلاد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن استهداف الأوطان وترويع الآمنين جريمة دينية ووطنية وأخلاقية، تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الذي عظّم حرمة الدم، وجعل الاعتداء على النفس المعصومة عدوانًا على الإنسانية جمعاء، لقوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاد فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾، مشددًا على أهمية ترسيخ الوعي واليقظة لدى جميع فئات المجتمع، لا سيما في ظل ما تتعرض له الدول من تهديداتٍ ومخططاتٍ آثمة، تُوجب علينا جميعًا ــ من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية ــ أن نتصدى لها بكل قوةٍ وحزم؛ حمايةً لأمننا وصيانةً لمكتسبات وطننا العزيز.

حفظ الله مصر وشعبها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، ووفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد.