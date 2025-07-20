شكرا لقرائتكم خبر عن نقابات عمال مصر: نثمن جهود وزارة الداخلية في دحر الإرهاب وحماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن فخره واعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود التي تُبذل لحماية أمن الوطن واستقراره.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي صدر اليوم السبت 20 يوليو 2025، إن النقابات العمالية تقف بكل قوة خلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفوضى، مشيداً بقدرة وزارة الداخلية على إحباط هذه المخططات بفضل كفاءة عناصرها ووعيهم ويقظتهم.

وأضاف البيان: "لقد أثبتت وزارة الداخلية من خلال عملياتها الأمنية الاستباقية والواعية، أنها درع الوطن الحصين، وقوة لا تستهان أمام أي تهديد لأمن وسلامة مصر وشعبها، وهو ما ظهر جلياً في النجاحات المتتالية لضبط العناصر المتطرفة، وتجفيف منابع الإرهاب، والحد من انتشاره".

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن دماء شهداء الشرطة الأبرار ستظل منارة تهتدي بها الأجيال، وأن قيم البطولة والفداء ستبقى راسخة في وجدان كل المصريين، مشدداً على أن النقابات العمالية تقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، داعمةً كل ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات حاسمة لحماية أمن الوطن.

كما جدد الاتحاد التزامه بدوره التوعوي داخل صفوف العمال، بنشر قيم الانتماء والوعي الوطني، ومواجهة الفكر المتطرف والعنف بكافة أشكاله، إيماناً منه بأن الأمن والاستقرار هما حجر الأساس للتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ووجه الاتحاد تحية تقدير لرجال الشرطة الأبطال، قائلاً: "تحيا مصر آمنة مطمئنة.. ويحيا رجال شرطتها أبطالاً في خدمة الوطن.