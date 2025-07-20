شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تنعى المهندس شهيد إطلاق نار من عناصر إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي شهيد الوطن الابن المهندس مصطفى أنور عفيفي، الذي ارتقى إلى جوار ربه إثر إطلاق نار من عناصر إرهابية غادرة، وقدم روحه الطاهرة فداءً للوطن.

وأضاف: إذ نعزي أنفسنا، فإنني أعرب عن بالغ حزني وأسفي لفقدان هذا النموذج المشرف من أبناء مصر، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي تفاصيل إحباط مخطط إرهابي جديد، خططت له حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، المخطط، الذي تضمن تسلل عناصر مدربة عسكريًا لتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد، قوبل بيقظة أمنية فائقة، وضربات استباقية حاسمة، عكست مدى كفاءة أجهزة الأمن المصرية في حماية مقدرات الوطن وسلامة المواطنين.



