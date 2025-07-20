شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية باكستان لبحث أوجه التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السفير عامر شوكت سفير جمهورية باكستان لدى مصر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وخلال اللقاء رحّب المحافظ بالسفير الباكستاني والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وباكستان، والحرص على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، شملت مجالات الصناعة، والتجارة، وتحسين البيئة، والسياحة، وخدمة المجتمع، حيث أبدى الطرفان توافقًا في الرؤى، ورغبة متبادلة في تعزيز أواصر الصداقة والشراكة بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير عامر شوكت عن سعادته بحفاوة الاستقبال مشيرًا إلى تطلعه إلى ترجمة هذا التوافق إلى بروتوكولات وبرامج تعاون ملموسة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في رفع مستوى التعاون في مختلف القطاعات.