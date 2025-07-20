شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الأطباء: فتح باب التنازلات بدءا من 23 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، من فحص جميع الطعون المقدَّمة ضد بعض المرشحين، وذلك بعد استعراض كافة الطلبات التي وردت من الطاعنين خلال الفترة القانونية المخصصة لتقديم الطعون، والتي امتدت من يوم 10 يوليو 2025 وحتى 15 يوليو 2025.

وأكدت اللجنة أن المستشار القانوني للنقابة قام بدراسة المستندات والوثائق المقدمة من الطاعنين، إلى جانب الردود الرسمية من المرشحين المطعون عليهم، بالإضافة إلى تقارير اللجان الانتخابية بالنقابات الفرعية المعنية.

وقد انتهت اللجنة، بعد دراسة أسباب الطعون وتقييم مدى جديتها وسندها القانوني، إلى اتخاذ قرارها باستبعاد عدد من المرشحين الذين ثبتت صحة الإجراءات والأسباب القانونية للطعن عليهم، فيما قررت رفض طعون أخرى لعدم استنادها إلى مسوغات قانونية كافية.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأطباء أنه سيتم فتح باب التنازلات بدءًا من يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك بمقر النقابة العامة وكذلك بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين 10 أغسطس، على أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.