شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد اليوم الأحد ريم رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمقر الامانة العامة، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الانسانية والسياسية فى قطاع غزة، فى ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي وتداعياته على السكان المدنيين.

وشدد الامين العام المساعد خلال اللقاء على أهمية وأولوية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار بشكل فوري تمهيدا إلى الوصول لاتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار فى القطاع، وبما يسمح بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وبتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى اعادة إعمار القطاع عقب التدمير الشامل الذي لحق به نتيجة العدوان الاسرائيلي. مشيرا في هذا الإطار إلى خطة اعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها من قبل قادة الدول العربية فى مطلع مارس الماضي، ولافتا إلى ان الخطة تمثل رؤية شاملة تبدأ بمرحلة الإغاثة والتعافي المبكر، وصولا إلى اعادة الإعمار، مع ضمان بقاء الشعب الفلسطيني فى ارضه ومنع أي مساعي او مخططات ومحاولات لتهجيره خارج ارضه.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده نهاية شهر يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أوضح السفير حسام زكي أهمية المؤتمر، ورمزية توقيت انعقاده، معربا عن الارتياح لعقد المؤتمر فى هذا التوقيت الدقيق رغم الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ اكتوبر ٢٠٢٣. مشيرا إلى ان الامانة العامة تنخرط بشكل فعال وإيجابي فى أعمال المؤتمر، حيث تتولي تسيير احدي مجموعات العمل ومحاوره الهامة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، اشارت الوزيرة الالمانية الى اهتمام بلادها بالمشاركة فى الجهود الرامية لاحلال السلام والأمن فى قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم بلادها للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، معربة عن حرص بلادها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان توجيه المساعدات بشكل فعال وعادل. كما عاودت الوزيرة التأكيد على موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والرافض لأية عمليات ضم تقوم بها لاراضي فلسطينية ، سواء فى قطاع غزة او الضفة الغربية.