شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 750 حالة إشغال وضبط مركبات توك توك مخالفة خلال حملة فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

شنت محافظة الجيزة حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام بشوارع (زغلول، والمجزر الآلي، ومحيط سوق البطران) في حي الهرم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 750 حالة إشغال وتعدٍّ من قِبل الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية التي كانت تتسبب في إعاقة شديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

شملت الحملة رفع الباعة المفترشين وعربات "الكارو" المتواجدة أمام ومحيط سوق البطران، إلى جانب ضبط عدد من مركبات "التوك توك" التي تعيق الحركة المرورية، وذلك استجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين، وإيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات بحي الهرم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدّد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم بضرورة التعاون المستمر مع شرطة المرافق، ومواصلة جهود منع التعديات، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية الدورية لضمان عدم عودة المخالفات، مؤكدًا أن الحملة جاءت استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وكلف بضرورة فرض الانضباط ورفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو تعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام، بما يضمن سهولة حركة السير للمواطنين.