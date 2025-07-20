شكرا لقرائتكم خبر عن تناول طعاما فاسدا.. نتنياهو يخضع للعلاج ويغيب عن اجتماع مجلس حكومة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إصابة بنيامين نتنياهو بالتهاب في الأمعاء، نتيجة تناوله طعاما فاسدا.

وبحسب صحيفة "يديعوت آحرنوت" غياب بنيامين نتنياهو عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، بسبب المرض وجاء في بيان رسمي: "بعد شعوره بتوعك خلال الليل، خضع رئيس الوزراء لفحص في منزله من قبل البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناول طعام فاسد".

وأشار البيان إلى استقرار حالة نتنياهو في الوقت الراهن، وأنه يتلقى العلاج عن طريق تناول السوائل عبر الوريد؛ نتيجة لحالة الجفاف المصاحبة للمرض.

ووفقًا لتعليمات الأطباء، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيمكث في منزله ثلاثة أيام، حيث سيدير شئون الحكم من هناك، بحسب البيان.

وفي ديسمبر من العام الماضي، خضع نتنياهو لعلاج استئصال البروستاتا، وأفاد مكتبه آنذاك أنه قبل أيام قليلة، خضع نتنياهو لفحص شامل في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس، كشف عن إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا، كما أُفيد في ذلك الوقت أن رئيس الوزراء تلقى علاجًا بالمضادات الحيوية التي شفيت من العدوى.