شكرا لقرائتكم خبر عن مد التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 25 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد إتاحة التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز، حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥ وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا على الموقع الخاص بالتقديم..اضغط هنا

وذلك وفق معايير وشروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر.

يأتى ذلك بناءً على رغبة العديد من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على درجات من التظلمات في مد إتاحة التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للطلاب ممن ظهرت نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية



وكانت الوزارة قد أتاحت طريقة إضافية للدفع من خلال تطبيق إنستاباي ( البنك المركزي المصري، حساب رقم 9450874926 - واسم المستفيد - وزارة التربية والتعليم التكنولوجيا التطبيقية - والغرض من التحويل اختيار - الرسوم الدراسية، ويكتب تحت خانة الغرض من التحويل "التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية + اسم الطالب رباعي"

وأشارت الوزارة، إلى وجود فرق عمل بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، ذلك بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخريجى الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام الماضى والراغبين.