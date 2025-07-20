شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمارس تجويعًا ممنهجًا ومجزرة زكيم تفضح جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمارس سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين، في إطار عملية منظمة تستهدف قتل الأبرياء عبر حرمانهم من الغذاء والدواء والماء.

وفي مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد الرائد بصل أن ما يجري في غزة وصل إلى مرحلة كارثية، وأن فرق الدفاع المدني تتلقى يوميًّا نداءات استغاثة من مناطق متعددة تعاني من الجوع وسوء التغذية، وسط انهيار تام للخدمات الأساسية، وصعوبة الوصول إلى الضحايا نتيجة تواجد قوات الاحتلال بالقرب من أماكن القصف.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المجاعة بدأت، وهي أشد فتكًا من المرحلة الأولى التي فصلت فيها قوات الاحتلال شمال القطاع عن جنوبه، موقعة أعدادًا كبيرة من الشهداء، خاصة في منطقتي النابلسي والكويتي على طريق صلاح الدين.

وأضاف أن مجزرة "زكيم" التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية، وراح ضحيتها أكثر من 73 مواطنًا كانوا يحاولون الحصول على كيس دقيق أو كسرة خبز، تُعد من أبشع الجرائم في الحرب المستمرة، مشددًا على أن الأعداد مرشحة للزيادة، خاصة أن بعض الجثث لا تزال تحت الأنقاض، ولم تتمكن الطواقم من انتشالها بسبب استمرار وجود القوات الإسرائيلية في محيط المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، رغم النداءات التي تُطلقها الجهات الإنسانية، قائلاً: "ما يصل من مساعدات لا يكفي، ولا يُقارن بحجم الاحتياج الفعلي للسكان، وهذا يُشكل خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية".