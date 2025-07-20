شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن تنازل 4 مرشحين بالنظام الفردى عن خوض انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء موعد التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقدم أربع مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية.



وأصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي ( 424 ) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.

وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.