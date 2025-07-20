شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: «100 يوم صحة» قدّمت أكثر من 7 ملايين خدمة مجانية خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 7 ملايين و224 ألفًا و399 خدمة طبية مجانية خلال خمسة أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس مليونًا و754 ألفًا و769 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون قدّمت الحملة نحو 707 آلاف و135 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 392 ألفًا و441 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 108 آلاف و434 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 80 ألفًا و255 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفًا و562 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 4 آلاف و510 خدمات، كما قدمت الحملة 235 ألفًا و920 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدمت 1,514 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 90 ألفًا و895 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 1,518 عملية ضمن قوائم الانتظار، كما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 9 آلاف و650 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 79 ألفًا و935 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.