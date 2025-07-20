شكرا لقرائتكم خبر عن لنقل ألف عائد سودانى.. انطلاق أولى رحلات عودة السودانين إلى بلادهم غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق صباح غد "الإثنين" الرحلة الأولى من المرحلة الثانية لعودة السودانيين الطوعية إلى بلادهم، وذلك بالقطار من القاهرة حتى أسوان، ومن أسوان إلى الخرطوم، وسوف تنقل الرحلة الأولى للقطار ألف عائد سوداني بتكاليف مجانية تتحملها كاملة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، متضمنة مصاريف النقل والرسوم ووجبات غذائية حتى وصولهم الخرطوم، وسوف تستمر رحلات التفويج المجانية للسودانين بواقع قطار أسبوعيا، ويتم الحجز عن طريق أرقام نشرتها الجهات المسؤولة أوساط مجموعات السودانيين بمصر.

وقالت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية في بيان لها إنه في إطار التعاون المشترك والعلاقات الوثيقة بين مصر والسودان وجد مشروع العودة الطوعية للسودانين اهتماما ودعما ورعاية من وزير الصناعة والنقل، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الفريق كامل الوزير، والذي قام بتخصيص قطارات أسبوعية لعودة السودانين، كما وجه الجهات ذات الصلة بمعاملة السودانيين أسوة بأشقائهم المصريين، وقدمت المنظومة الشكر للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري على استضافتهم للسودانين طيلة فترة الحرب، والمساهمة والتسهيل في مشروع العودة الطوعية.

وأضافت المنظومة في بيانها أن مشروع العودة الطوعية الذي تنظمه يدخل طورا جديدا في مرحلته الثانية، والتي تشهد إرتفاعا كبيرا في أعداد السودانيين الراغبين في العودة من مصر، ولفتت إلى أنه من أجل تجويد الآداء وتنظيم هذه الأعداد الكبيرة، وضمان راحة العائدين، نجحت الجهود المبذولة بالتنسيق مع سفارة السودان بالقاهرة والسفير السوداني عماد الدين عدوي في تغيير وسيلة النقل لتكون بالقطار بدلا عن الأتوبيسات.

يذكر أن مشروع العودة الطوعية للسودانين من مصر بدأ منذ شهر أبريل الماضي برعاية رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتوجيه مباشر ومتابعة من مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، وتم نقل 10 آلاف سوداني في 187 أتوبيسا.

