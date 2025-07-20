شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ومسار مونوريل 6 أكتوبر وأماكن المحطات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 09:21 م

تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل غرب النيل ( وادى النيل - السادس من أكتوبر ) وذلك ضمن منظومة النقل بالجر الكهربائى التى تنفذها الدولة ، وكذلك ضمن خطى المونوريل الجاري تنفيذهما فى القاهرة الكبرى.

أهم المعلومات عن مونوريل 6 أكتوبر

يربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

يخدم خط مونوريل غرب التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية .

طول مسار خط مونوريل غرب النيل 43.8 كم وعدد المحطات 13 محطة.

سيتبادل الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وادى النيل والقطار السريع ( السخنة - العالمين - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر .

محطات مونوريل 6 أكتوبر "اكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام – السادات – جامعة 6 اكتوبر – نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد – طريق الإسكندرية – المنصورية – المريوطية – الطريق الدائري – بشتيل – وادى النيل"

يوفر المشروع وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

يساهم المشروع في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.

يحقق المشروع عائد اقتصادي نتيجة لتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.

يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل.