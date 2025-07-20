شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تفتتح ورشة لتدريب 60 شابًا على الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة فعاليات إطلاق الورشة التدريبية لتأهيل 60 شابًا من طلاب الجامعة على الصناعات التراثية والتقليدية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتحسين بيئة عمل مناسبة للشباب وتطوير صناعة الحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من قرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعزة وهدان مدير عام السياحة ومنسق وحدة أيادي مصر بالجيزة، ومحمد سعيد عمارة رئيس اتحاد المشروعات والحرف اليدوية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحنان عمارة أمين عام اتحاد المشروعات والحرف اليدوية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة.

وخلال مشاركتها نقلت عبد الحليم تحيات محافظ الجيزة للحضور وتمنياته لهم بدوام التوفيق، وأن تحقق الورشة الأهداف المرجوّة منها، سواء على صعيد تنمية قدرات الشباب، أو الحفاظ على التراث والحرف اليدوية كجزء أصيل من هوية المحافظة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن محافظة الجيزة، بالتعاون مع جامعة القاهرة، تعوّل كثيرًا على حماس الشباب وطاقاتهم في تطوير هذه الصناعات، ومواكبة التطورات التي طرأت على سوق الحرف اليدوية من أدوات تصنيع وأساليب تسويق وبيع حديثة، بما يسهم في استدامة هذه الحرف وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بها.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لكافة المشاركين والداعمين من مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسهم منصة "أيادي مصر"، ومبادرة "صنايعية مصر"، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، لدورهم في تنظيم وإقامة الورشة.

وأكدت هند عبد الحليم، أهمية صناعة الحرف اليدوية وجدواها الاستثمارية، باعتبارها مجالًا واعدًا للعمل ومسارًا مهنيًّا مستدامًا يمكن للشباب من خلاله بناء مستقبل مهني واقتصادي ناجح.