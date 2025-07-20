شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور هاني جوهر عميد كلية الطب البيطرى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببالغ الحزن والأسى، تنعي جامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الأستاذ الدكتور هاني جوهر، عميد كلية الطب البيطري الأسبق، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والرئيس السابق لنادي أعضاء هيئة التدريس، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ومهنية متميزة، قدّم خلالها الكثير في خدمة الجامعة، والارتقاء بجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وكلية الطب البيطري، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان. رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن علمه وعطائه خير الجزاء.

ويُعد الدكتور هاني جوهر من القامات الأكاديمية البارزة في مجال الطب البيطري، وقد ترك أثرًا ملموسًا في تطوير العملية التعليمية، وإرساء نظم الجودة والاعتماد بكلية الطب البيطري وجامعة القاهرة.