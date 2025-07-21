شكرا لقرائتكم خبر عن مثلث سماوي فجرا.. التقاء القمر وكوكب الزهرة ونجم الدبران فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

تشهد سماء العالم العربي فجر غدا الإثنين 21 يوليو 2025 ظاهرة سماوية مميزة حيث ينتظم هلال القمر المتناقص مع كوكب الزهرة والنجم الدبران في مثلث سماوي رائع يظهر في الأفق الشرقي ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، الزهرة سيكون الأشد سطوعا بين الثلاثة يظهر كجوهرة بيضاء لامعة أما الدبران فسيبدو خافتاً نسبياً لكن يمكن تمييزه بسهولة بلونه المحمر وستفصل بين القمر والزهرة مسافة زاوية واسعة جداً لذا لن يظهر الاثنان معاً في مجال رؤية التلسكوب.

عند رصد كوكب الزهرة تلسكوبياً سيلاحظ أن قرصه مضاء بنسبة 71٪ بنور الشمس ونظراً لأن الزهرة يتحرك في مدار أقرب إلى الشمس من مدار الأرض فإن حجمه الظاهري سيتناقص تدريجياً مع ابتعاده عنا في الأشهر القادمة ويقابل ذلك ازدياد تدريجي في إضاءة قرصه حتى يصل إلى الاكتمال التام في ديسمبر 2025 في نهاية ظهوره الصباحي وقبل أن يعود للظهور في سماء المساء.

نجم الدبران أحد ألمع النجوم في سماء الأرض والنجم الذي طالما تبع عنقود الثريا في مسيره عبر السماء لذلك أطلق عليه العرب القدماء هذا الاسم: الدبران أي "الذي يتبع"

يمثل الدبران نقطة مضيئة بارزة في سماء المساء ويصنف علميا كنجم عملاق أحمر برتقالي من النوع الطيفي K5 III وهو يبعد عن الأرض حوالي 65 سنة ضوئية فقط ما يجعله من أقرب النجوم العملاقة إلينا.