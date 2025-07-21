شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الأسبوع الأول لحملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جادة تعكس حرص الدولة على صون ثرواتنا الحيوانية وضمان استدامة الأمن الغذائي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن نتائج مبشرة ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الأسبوع الأول: تحصين أكثر من 824 ألف رأس ماشية تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

تنظيم أكثر من 1,700 ندوة إرشادية تم تنفيذها لتعزيز الوعي بأهمية التحصينات والوقاية من الأمراض.

أهداف الحملة:

حماية الثروة الحيوانية: ضمان صحة القطيع الوطني.

تعزيز الأمن الغذائي: توفير البروتين الحيواني للمواطنين.

دعم المربين: مساندة أصحاب الماشية في جميع المحافظات.

مكافحة الأمراض الوبائية: الوقاية من الأمراض العابرة للحدود.

جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية:

توفير اللقاحات: كميات كافية من اللقاحات المعتمدة عالية الجودة.

الدعم الشامل: دعم فني، إداري، ولوجستي لجميع الفرق البيطرية.

استهداف القرى الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

الأنشطة الإرشادية والتوعوية:

توعية المربين بـ: أهمية التحصينات الدورية.

طرق الوقاية من الأمراض الوبائية.

مفاهيم "الصحة الواحدة" (الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان).

استخدام الوسائل الإعلامية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي.

دعوة للمربين:التعاون الكامل مع فرق التحصين البيطرية أمر ضروري لـ:

الكشف على الحيوانات.

التحصين وتسجيل البيانات.

حماية الثروة الحيوانية الوطنية.

رفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض الوبائية.

المساهمة في استقرار سوق الإنتاج الحيواني.