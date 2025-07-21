شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم المسؤلية عن خطية لم ترتكب فى المسيحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل العديد من المواطنين الأقباط حول المسؤلية عن خطية لم ترتكب في المسيحية، الأمر الذى أوضحه قداسة البابا شنودة الثالث في كتابه سنوات مع الناس.

وجاء رد قداسة البابا شنودة الثالث: لعلك تظن أيها الأخ أن الخطية الوحيدة هي خطية العمل! كلا، فالعمل هو آخر مرحلة للخطية، إنما الخطية تبدأ أولاً فى القلب بمحبة الشر واستجابة القلب له، ثم تتدخل في دور التنفيذ، فإن نفذت تكون قد كملت. وإن لم تنفذ يدان الإنسان على خطيته بالقلب والشهوة والنية وبالفكر.

وماذا كانت خطية الشيطان سوى خطية قلب حيث يقول له الوحي الإلهي: «وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السموات، أرفع كرسي فوق كواكب الله.. أصير مثل العلي» (إش ١٤: ١٣، ١٤). بمجرد أنه قال ذلك في قلبه، كان كافياً لسقوطه من علو مرتبته.