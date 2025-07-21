شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حرائق فى 3 أحياء بالعاصمة الأوكرانية وتضرر مبان نتيجة الهجمات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإدارة العسكرية فى العاصمة الأوكرانية كييف اندلاع حرائق فى 3 أحياء في العاصمة وتضرر مبان نتيجة للهجمات الروسية المستمرة.

وأكدت وسائل إعلام أوكرانية سماع دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع عمل الدفاعات الجوية للتصدى لهجوم بمسيرات انتحارية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، استطاعت روسيا تحقيق مكاسب على الأرض فى أوكرانيا. وكان سلاح المسيرات كلمة السر فى نجاح موسكو، فى الوقت الذى تعول فيه أوكرانيا على الأسلحة الأمريكية عبر أوروبا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن الهجوم الذى شنته روسيا على أوكرانيا فى فصل الصيف يكتسب زخماً حيث هاجمت القوات الروسية على جبهات عدة. وساعد تفوق موسكو فى عدد القوات والقوة الجوية فى تحقيقها أكبر مكاسب شهرية فى أوكرانيا خلال يونيو منذ بداية العام.

وذهبت الصحيفة إلى القول بان أهداف روسيا لا تقتصر على الأراضى فقط. بل يرى محللون أنها تريد أن تدمر الجيش الأوكرانى، مع تقدم القوات الروسية ببطء. وربما يكون التحدى الأكبر أمام موسكو بعيدا عن الخطوط الأمامية للمعارك، حيث لا يستطيع الاقتصاد الروسى أن يحافظ على وتيرة الإنفاق العسكرى المتصاعد، وفقاً لصحيفة.

وبالنسبة لأوكرانيا، تقول نيويورك تايمز، فإن قدرتها على تحمل استمرار الحرب ربما يتم حسمها بعيدا، مع إرسال إدارة ترامب إشارات مختلطة بشأن رغبتها وقدرتها على مواصلة تسليح القوات الأوكرانية.

وفى الأسبوع الماضى، قال الرئيس الأمريكى أن دول الناتو ستشرى أسلحة من الولايات المتحدة لتقدمها لأوكرانيا.