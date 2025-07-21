شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم للصف الأول الثانوى للعام الدراسى المقبل فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل، وذلك بالتزامن مع إعلان النتائج وتحديد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والخاص.

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيرًا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

كما اعتمد المحافظ درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن التقديم للصف الأول الثانوي 2025 من خلال الرابط الإلكتروني للتنسيق https://tansiksec.emis.gov.eg وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.