شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية: سلامة الغذاء تشكل حجر الزاوية لصحة المستهلك وجودة المنتج والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور السيد شريف، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أن سلامة الغذاء تشكل حجر الزاوية لصحة المستهلكين وجودة المنتجات، مشيرًا الى أن سلامة الغذاء تهدف إلى منع التلوث الغذائي بمختلف أنواعه (الميكروبيولوجي، الكيميائي، والفيزيائي) عبر تطبيق إجراءات وقائية صارمة من استلام المواد الخام وحتى وصول المنتج للمستهلك.

وأضاف أن قطاع التصنيع الغذائي يسعى لتأمين الغذاء وزيادة ثقة المستهلك والشركات في الأجهزة الرقابية، فضلاً عن تسهيل حركة التجارة.

وأوضح أن الممارسات التصنيعية الجيدة هي مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها في عملية التصنيع لضمان الحصول على منتج عالي الجودة، مع حماية العاملين من أي مخاطر، وضمان حماية المستهلكين من الأمراض والغش.

ولتحقيق هذه الأهداف، يدعو معهد تكنولوجيا الأغذية جميع المعنيين في قطاع الصناعات الغذائية إلى تبني هذه الممارسات وتطبيقها بجدية، مؤكداً على أن الاستثمار في سلامة الغذاء هو استثمار في صحة المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني فمن خلال التعاون المشترك بين الجهات الرقابية والشركات والمستهلكين، يمكننا بناء منظومة غذائية متكاملة وموثوقة تضمن جودة ما نأكل، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

ويشدد المعهد على أن رحلة ضمان سلامة الغذاء هي عملية مستمرة تتطلب يقظة وتطورًا دائمًا لمواكبة التحديات الجديدة في عالم الغذاء المتغير.

وتظل أبوابه مفتوحة لتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لمساعدة الشركات على الارتقاء بمعاييرها الإنتاجية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى كل بيت، ويعزز الثقة في المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.