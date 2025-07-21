شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى نيجيريا فى مستهل جولة بغرب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، في مستهل جولة تشمل خمس دول بغرب أفريقيا (نيجيريا - بوركينا فاسو - النيجر - مالى - السنغال)، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية فى نيجيريا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسئولين النيجيريين، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض التكتلات الإقليمية، ومجتمع الأعمال النيجيري، وأعضاء الجالية المصرية في نيجيريا.

يرافق وزير الخارجية فى جولته الأفريقية 30 من رؤساء وممثلى كبرى الشركات المصرية فى القطاعات المختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع الدول الأفريقية.

وتأتي الجولة في إطار الحرص على مواصلة الانخراط الفعال بالقارة الأفريقية، وترسيخ أواصر الشراكة مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في القارة.