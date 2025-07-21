شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تجهيز النتيجة لاعتمادها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كنترولات الثانوية العامة 2025، على تجهيز نتيجة الثانوية العامة لاعتمادها قريبا خاصة بعد انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في جميع المواد الدراسية، حيث يتم مراجعة النتيجة ورصد الدرجات، بالإضافة إلى تجميع درجات الطلاب في المواد المختلفة، فيما كشفت مصارد مسئولة عن أن الدرجات والمجاميع مرتفعة ومعبرة عن المستوى الحقيقى للطلاب الذين اجتهدوا.

رابط التسجيل للحصول على النتيجة فور إعلانها

يوفر موقع الخليج 365 خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور تسجيل بياناتهم الآن للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

إعلان نسب النجاح والمؤشرات بعد اعتماد النتيجة

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا بعد اعتماد النتيجة مباشرة، وتعلن خلاله نسب النجاح العامة، وأعداد الطلاب الأوائل، إلى جانب استعراض مؤشرات المجاميع لهذا العام الدراسي.

كيف تحصل على نتيجتك من الخليج 365 ؟

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بعد اعتماد النتيجة رسميًا، ستتلقى إشعارًا فوريًا.

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