افتتاح معرض تطوير الصناعة والمشروعات الصغيرة بفنون تطبيقية حلوان

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احتفلت كلية الفنون التطبيقية بطلاب بكالوريوس طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بـ جامعة حلوان، حيث نظمت معرضاً يضم إبداعاتهم بعنوان "تطوير الصناعة والمشروعات الصغيرة لطباعة المنسوجات" حيث تميزت المشروعات بالابتكار في طباعة المنسوجات، وذلك فى إطار تقييم مشروعات التخرج لدفعة 2025 ، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية.

عكس المعرض الرؤية التطويرية للكلية في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الصناعة والمشروعات الصغيرة.

شهد الافتتاح حضور كل من، الدكتورة نهلة عبد المحسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الوكيل رئيس قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، ولفيف من أعضاء هئية التدريس والهيئة المعاونة، كما حضر كل من، المهندس وليد كامل مدير أول التسويق بمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد أمجد رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر السلام للصناعات النسجية، والمهندس شريف شحاته مدير عام الشركة العالمية للمنسوجات.

وفي المعرض ظهر تميز الطلاب من خلال الأعمال المعروضة، حيث تواكب التصميمات احتياجات المستهلك ومتطلبات سوق العمل وتمثل نواة حقيقية لعلامات تجارية قادرة على المنافسة العالمية، مع الالتزام بمعايير الجودة و مراعاة الجوانب الاقتصادية ، وقد برزت جهود أعضاء هيئة التدريس فى دعم الطلاب ومساعدتهم فى اكتساب المهارات الفنية والتقنية اللازمة لاحتراف المجال من التصميم والعمليات التحضيرية لفصل الألوان التى تسبق عمليات التنفيذ.

واختتمت فعاليات المعرض وسط أجواء من البهجة والفخر، حيث عبر الحضور وأهالى الطلاب عن سعادتهم بالمستوى الإبداعى للاعمال المتميزة للطلاب.

وأشرف على المعرض نخبة من الأساتذة المتخصصين وهم:

الدكتورة هبة فاروق أستاذ الصباغة بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، الدكتور عمرو علام أستاذ التجهيز بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التصميم بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، بمعاونة فريق متميز من الهيئة المعاونة بالقسم وهم: المهندسة شيماء صلاح، المهندسة أمنية عبد الله، المهندسة نيفين حمدى، المهندسة هدى أحمد ، المهندسة إسراء السيد، المهندسة روان أحمد.





افتتاح معرض تطوير الصناعة والمشروعات الصغيرة بفنون تطبيقية حلوان



معرض تطوير الصناعة والمشروعات الصغيرة