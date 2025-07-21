شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل وزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال جولة ميدانية موسعة اليوم بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والوقوف على سير العمل داخل المنشآت الصحية، وتفقد مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.

وتشمل الجولة زيارة كل من مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد الصروح الطبية الكبرى التابعة للهيئة، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، إلى جانب المركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي المقرر افتتاحه قريبًا لتقديم خدمات متكاملة في مجال التأهيل الطبي والرياضي، ومستشفى الأورام، بالإضافة إلى زيارة مركز طب أسرة المعمل المشترك(العرايشية)، ومركز طب أسرة المحسمة القديمة كنموذجين للرعاية الأولية المتكاملة، ومستشفى التل الكبير.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الجولة تمثل دعمًا كبيرًا من الدولة والقيادة السياسية لمسيرة الإصلاح الصحي الشامل في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى ترسيخ نموذج متكامل للرعاية الصحية يقوم على الجودة والاعتماد والحوكمة الرقمية، ويضمن تقديم خدمات صحية متكافئة وآمنة لجميع المواطنين.

وأضاف أن ما يتحقق من تطور في منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة، ومنها الإسماعيلية، هو ترجمة حقيقية للإرادة السياسية الصادقة نحو بناء منظومة صحية عصرية تليق بالمواطن المصري.

وتعكس الجولة حرص الدولة على دعم البنية التحتية الصحية بالمحافظات المستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".